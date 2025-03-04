"لن يجاري السرعات".. فليك يصدم نيمار

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف المدير الفني الألماني لفريق برشلونة، هانسي فليك، من عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي سانتوس حاليًا في بلاده لصفوف الفريق الكتالوني بالانتقالات الصيفية المقبلة.

نيمار يريد العودة لبرشلونة

إذاعة "كادينا كوب"، كشف أول أمس الأحد، أن نيمار يتواصل مع مسؤولي برشلونة للعودة لصفوفهم ولكنهم ينتظرون المستوى الذي سيظهر به مع سانتوس حتى نهاية الموسم الجاري 2024/25.

رحيل نيمار عن برشلونة

نيمار كان قد رحلّ عن صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2017/18 لصفوف نادي باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرطة الجزائي بعقده 222 مليون يورو.

موقف هانسي فليك من عودة نيمار لبرشلونة

صحيفة سبورت، أوضحت عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني الألماني لفريق برشلونة هانسي فليك يرفض عودة نيمار لصفوفه في ظل شكوكه من قدرته على مجاراة السرعات الموجودة بالفريق حاليًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة في ظل القيود المفروضة ينتقي اللاعبين الذي يتعاقد معهم؛ إذ يضع ضمن أولويوته خلال الفترة الحالية ضم عدد من اللاعبين ذو القدرات المناسبة لمشروعه، لافتًا إلى أن نيمار قد ينجح مشروع عودته لبرشلونة إذا كان بشكل مجاني حال تم التوصل إلى اتفاق جديد مع مراعاة الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

يذكر أن نيمار قد انضم لصفوف سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الهلال السعودي.

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