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نيمار وبرشلونة.. قصة عودة معلقة بـ15 هدفًا مع سانتوس

07:14 م الإثنين 03 مارس 2025

نيمار

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كتب- محمد عبدالهادي:

بالتزامن مع عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى فريقه الأول سانتوس، بدأت الأضواء تتجه مجددًا نحو احتمالية عودته إلى برشلونة، النادي الذي شهد واحدة من أزهى فتراته الكروية.

ورغم أن فكرة استعادة نيمار لطالما راودت إدارة البارسا وجماهيره، إلا أن هذه المرة جاءت بشروط غير متوقعة وضعها النادي الكتالوني، تعكس مدى حرص الإدارة على التأكد من جاهزية اللاعب قبل اتخاذ أي خطوة رسمية في هذا الملف.

شرط غريب من برشلونة لعودة نيمار
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة حددت شرطًا جوهريًا لدراسة إمكانية التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل، وهو تسجيله 15 هدفًا على الأقل بقميص سانتوس قبل انتهاء الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المطلب يعكس رغبة النادي الكتالوني في التأكد من جاهزية نيمار على المستوى البدني والفني، خاصة بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة لا يمانع فكرة إعادة نيمار إلى صفوفه، لكنه لن يخطو أي خطوة رسمية قبل التأكد من جاهزيته التامة، إلى جانب ضرورة أن تتم الصفقة بتكلفة منخفضة للغاية، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

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