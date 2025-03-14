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الأكثر في التاريخ.. صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الشهرية

01:14 م الجمعة 14 مارس 2025
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كتب - محمد القرش:

حصد لاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير المنقضي.

وفاز صلاح بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه منذ الانضمام لليفربول، ليصبح الأكثر حصدا للجائزة بالتساوي مع هاري كين وأجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

وساهم المصري في 10 أهداف (سجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة) مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.

مساهمات صلاح في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير

هدفين ضد بورثموث

هدف وتمريرة حاسمة ضد إيفرتون

هدف ضد ولفرهامبتون

هدف وتمريرة حاسمة ضد أستون فيلا

هدف وتمريرة حاسمة ضد مانشستر سيتي

تمريرة حاسمة ضد نيوكاسل يونايتد

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