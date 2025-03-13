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إلقاء الموز عليه.. 4 مشاهد من مناوشات فينيسيوس مع جماهير أتلتيكو مدريد

12:32 م الخميس 13 مارس 2025

فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد 1

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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مناوشات بين البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب المرينجي مع جماهير المنافس.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-2، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتعرض فينيسيوس لهجوم عنصري من جماهير أتلتيكو مدريد، ووصفه بـ"القرد"، وحاول اللاعب الرد عليهم في الملعب، لكنه أهدر ركلة الجزاء التي تحصل عليها كيليان مبابي.

وقرر كارلو أنشيلوتي استبدال فينسيوس في الوقت الإضافي من المباراة، وأثناء خروجه من الملعب، ظهر وهو يرد على جماهير أتلتيكو مدريد، وأشار إلى رقم 15-0، وهو عدد فوز ريال مدريد باللقب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فيما لم يحصل المنافس على أي لقب.

وتفاقم الأمر بين فينيسيوس وجماهير أتلتيكو مدريد، إذ ألقت الموز عليه وعلى لاعبي ريال مدريد أثناء الاحتفال بالفوز.

فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد

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فينيسيوس جماهير أتلتيكو مدريد ريال مدريد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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