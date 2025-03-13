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"تألق مستمر".. أرقام محمود كهربا مع فريق الاتحاد الليبي حتى الآن

07:40 ص الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    كهربا
  • عرض 18 صورة
    كهربا ومحمد شوفي في مران الأهلي
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    محمود كهربا يزور مران الأهلي (2)
  • عرض 18 صورة
    كهربا مع إمام والشناوي في مران الأهلي
  • عرض 18 صورة
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (4)
  • عرض 18 صورة
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (2)
  • عرض 18 صورة
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (3)
  • عرض 18 صورة
    كهربا
  • عرض 18 صورة
    كهربا
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي
  • عرض 18 صورة
    احتفال كهربا بهدفه في شباك الاتحاد
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
  • عرض 18 صورة
    كهربا في المران
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا وجاريدو
  • عرض 18 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 18 صورة
    محمود كهربا في مران الاتحاد الليبي
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يعيش محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي ولاعب الأهلي السابق، فترة تألق منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقاد النجم المصري، فريق الاتحاد لتحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره النهضة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق ضمن منافسات الدوري الليبي، في لقاء شهد تسجيل كهربا لهدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

أرقام كهربا مع الاتحاد الليبي

وانضم اللاعب صاحب ال 30 عاما إلى صفوف الاتحاد الليبي، في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية شراء للفريق الليبي وهو ما قام بتفعيله الفريق الليبي، بعد أقل من شهر من استعارة اللاعب.

وشارك كهربا مع فريق الاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق، في 6 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

ماذا قدم كهربا قبل الرحيل عن الأهلي؟

وخاض لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق، رفقة المارد الأحمر قبل رحيله عن الفريق 144 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 48 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب رفقة المارد الأحمر ب 14 ألقاب، بواقع أربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ثلاثة بطولات لكلا من، الدوري المصري وكأس السوبر المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى لقب لبطولة السوبر الأفريقي.

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محمود كهربا الدوري الليبي محمود عبد المنعم كهربا النادي الأهلي
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