يعيش محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي ولاعب الأهلي السابق، فترة تألق منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقاد النجم المصري، فريق الاتحاد لتحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره النهضة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق ضمن منافسات الدوري الليبي، في لقاء شهد تسجيل كهربا لهدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

أرقام كهربا مع الاتحاد الليبي

وانضم اللاعب صاحب ال 30 عاما إلى صفوف الاتحاد الليبي، في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية شراء للفريق الليبي وهو ما قام بتفعيله الفريق الليبي، بعد أقل من شهر من استعارة اللاعب.

وشارك كهربا مع فريق الاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق، في 6 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

ماذا قدم كهربا قبل الرحيل عن الأهلي؟

وخاض لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق، رفقة المارد الأحمر قبل رحيله عن الفريق 144 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 48 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب رفقة المارد الأحمر ب 14 ألقاب، بواقع أربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ثلاثة بطولات لكلا من، الدوري المصري وكأس السوبر المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى لقب لبطولة السوبر الأفريقي.