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هل مباراة نوتنجهام ناقوس خطر لمرموش؟

12:11 م الإثنين 10 مارس 2025

عمر مرموش

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست مطلع الأسبوع الجاري رقمًا سلبيًا للمحترف المصري في صفوف الأول عمر مرموش إذ سجل أقل عدد دقائق له خلال مباراة واحدة بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي 2024/25.

مرموش شارك لمدة 21 دقيقة خلال المباراة التي انتهت بخسارة فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف على يد نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وهو عدد الدقائق القليل الذي يتزامن مع الصيام التهديفي للاعب المصري الدولي؛ إذ لم يسجل للمباراة الثالثة على التوالي ولم يسجل بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه لمانشستر سيتي سوى 3 أهداف خلال 6 مباريات وكانت مباراة واحدة أمام نيوكاسل فاز بها فريقه برباعية نظيفة.

مرموش الذي انضم لفريق مانشستر سيتي بالانتقالات الشتوية الماضية كانت بدايته لمدة 74 دقيقة أمام تشيلسي ثم لمدة 72 دقيقة أمام أرسنال قبل أن ترتفع إلى 76 دقيقة أمام نيوكاسل ثم 77 دقيقة أمام ليفربول.

ولكنها بدأت في التراجع إذ شهدت مباراة توتنهام مشاركته لمدة 74 دقيقة قبل أن يتواجد على مقاعد البدلاء أمام نوتنجهام فورست ويشارك لمدة 21 دقيقة فقط كناقوس خطر لصاحب الـ 26 عاماً.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

الجناح الدولي المصري شارك بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه بـ 9 مباريات في مختلف المسابقات؛ إذ سجل خلالها 3 أهداف فقط.

مرموش شارك مع مانشستر سيتي في مباراتين بدوري أبطال أوروبا بخلاف مباريات الدوري الإنجليزي بواقع 6 دقائق أمام ريال مدريد في المباراة الأولى و90 دقيقة بالمباراة الثانية أمام النادي الإسباني ذاته.

وكذلك شارك لمدة 90 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليتون أورينت ولكنه لم يسجل أو يصنع.

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