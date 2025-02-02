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كتب- محمد عبدالهادي:

تغنى النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي، بزميله الجديد عمر مرموش، المنضم حديثًا لصفوف السيتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان مرموش، قد انضم لصفوف السيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وسجل النجم المصري ظهوره الأول بقميص السيتي أمام فريق تشيلسي بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، والتي حسمها مانشستر بنتيجة 3-1.

تصريحات كيفين دي بروين عن عمر مرموش

تحدث دي بروين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن مرموش والصفقات الجديدة اليوم الأحد قائلاً:"افتقدنا للصفقات الجديدة في مباراة دوري الأبطال الأخيرة أمام كلوب بروج، الآن لدينا المزيد من الخيارات، وهو أمر جيد لنا في ظل ازدحام المباريات.

وأكمل دي بروين: "مرموش لاعب مميز للغاية وظهر بشكل رائع أمام تشيلسي، وتظهر عليه إمكانيات كبيرة كلاعب وأن لديه الكثير ليقدمه لنا".

واختتم النجم البلجيكي تصريحاته بقوله: ربما يمتلك صفات افتقدنا لها في الفترة الأخيرة، فهو يركض في الخلف ويمكنه اللعب في أكثر من مركز".

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر في المركز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة جمعهما من 23 مباراة، بعدما فاز في 12 لقاء وخسر 6 وتعادل في 5 مباريات.

علي الجانب الأخر يتواجد فريق آرسنال في المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بعدما فاز في 13 وتعادل في 8 وخسر مباراتين.

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