التنمية الصناعية توقع بروتوكول لتطوير مرافق مدينة الجلود بالروبيكي

كتب : دينا خالد

01:41 م 05/05/2026

وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لتنفيذ المرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي.

ووقع البروتوكول ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعادل حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وأوضحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن البروتوكول يستهدف إنابة الهيئة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في التعاقد بشأن كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي، بسعة إضافية تبلغ 12 ألف م³/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 36 ألف م³/يوم بدلًا من 24 ألف م³/يوم، بما يدعم التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية ويضمن استدامة التشغيل، إلى جانب التخلص الآمن من "السيب النهائي للمياه المعالجة" ما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وأكدت ناهد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز جاهزية البنية التحتية بمدينة الجلود بالروبيكي، وبما يتواكب مع خطط الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشارت ناهد، إلى أن مدينة الروبيكي تُعد نموذجًا متكاملًا للمدن الصناعية الحديثة التي تواصل الدولة دعمها وتطويرها لتكون مدينة صناعية عالمية في المنطقة، مشيرةً إلى أن هذه التوسعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوافق البيئي الكامل للمدينة، من خلال تطبيق أحدث نظم المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات السائلة، وبما يتماشى مع المعايير البيئية المحلية والدولية، ويعزز من قدرة المدينة على جذب الاستثمارات الصناعية النظيفة والمستدامة، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المدينة، وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة.

وأوضح عادل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة ستكون مسئولة عن الإشراف الكامل على تنفيذ المشروع، بدءًا من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات، وطرح الأعمال، والترسية، وصولًا إلى التنفيذ وتجارب التشغيل والاستلام النهائي.

