جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم الأحد 2 فبراير، الكثير من المباريات المهمة في الدوريات الـ5 الكبرى، بجانب الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، بينما يواجه الأهلي منافسه مودرن سبورت في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

ـ برينتفورد ضد توتنهام - 4 مساء - بي إن سبورت 2.

ـ مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس - 4 مساء - بي إن سبورت 1.

ـ آرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 - بي إن سبورت 1.

موعد مباريات الدوري المصري

ـ الأهلي ضد مودرن سبورت - 7 مساء - أون تايم سبورت 1.

ـ سيراميكا كليوباترا ضد سموحة - 4 مساء - أون تايم سبورت 1.

موعد مباريات الدوري الإسباني

ـ برشلونة ضد ألافيس - 3 عصرا - بي إن سبورت 1.

ـ فالنسيا ضد سيلتا فيجو - 5:25 مساء - بي إن سبورت 6.

ـ أوساسونا ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 3.

ـ ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو - 10 مساء - بي إن سبورت 3.

موعد مباريات الدوري الألماني

ـ فرانكفورت ضد فولفسبورج - 4:30 مساء - بي إن سبورت 5.

ـ باير ليفركوزن ضد هوفنهايم - 6:30 مساء - بي إن سبورت 2.

موعد مباريات الدوري الفرنسي

ـ تولوز ضد نيس - 4 عصرا - بي إن سبورت 4.

ـ أنجيه ضد لوهافر - 6:15 - بي إن سبورت 2.

ـ ريمس ضد نانت - 6:15 - بي إن سبورت 1.

ـ رين ضد ستراسبورج - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4.

ـ مارسيليا ضد ليون - 9:45 - بي إن سبورت 4.

موعد مباريات الدوري الإيطالي

ـ يوفنتوس ضد إمبولي - 1:30 عصرا - starz play.

ـ فيورنتينا ضد جنوى - 4 عصرا - starz play.

ـ ميلان ضد إنتر ميلان - 7 مساء - starz play.

ـ روما ضد نابولي - 9:45 مساء - starz play