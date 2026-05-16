شهد الوسط الرياضي عددًا من الزيجات بين نجوم ولاعبات في مختلف الألعاب، سواء داخل نفس اللعبة أو بين رياضات مختلفة، لتصبح بعض هذه الحالات من أبرز العلاقات داخل الرياضة عالميًا.

ومن بين أبرز وأحدث هذه الحالات، يتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد حمدي، بعد زواجه من شهد مكرم لاعبة كرة القدم النسائية بالقلعة البيضاء أيضا.

أبرز لاعبين ولاعبات اجتمعوا في عش الزوجية

علي فرج ونور الطيب (اسكواش – مصر)

ثنائي من أبرز نجوم الاسكواش في مصر والعالم، جمع بين بطلي عالم داخل نفس اللعبة.

طارق مؤمن ورنيم الوليلي (اسكواش – مصر)

من أبرز الثنائيات في تاريخ الاسكواش المصري، وكلاهما حقق إنجازات عالمية كبيرة، واجتمعوا في عش زوجية واحد.

أحمد حمدي وشهد مكرم (كرة قدم – مصر)

ارتباط يجمع بين لاعب فريق الزمالك ولاعبة فريق السيدات بالنادي.

أنس جابر وكريم كمّون (تنس وسلاح – تونس)

أبرز الزيجات الرياضية عالميًا لنجوم الرياضة

بيستيان شفاينشتايجر وآنا إيفانوفيتش، من أشهر الزيجات الرياضية عالميًا بين نجم كرة قدم ألماني سابق وبطلة جراند سلام في التنس.

أليكس مورجان وسيرفاندو كاراسكو، ثنائي يلعب كرة القدم الأمريكية داخل الدوري المحلي، جمعتهم علاقة ارتباط ثم زواج.

توماس مولر وليزا مولر

تزوج النجم الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، من ليزا مولر وهي فارسة ألمانية محترفة بالفروسية.