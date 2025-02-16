مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
16:00

إنبي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
19:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

رايو فاييكانو

دوري أبطال آسيا للنخبة

بيرسبوليس

- -
18:00

النصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

"رغم الفوز على وولفرهامبتون".. رقم سلبي تاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي

06:48 م الأحد 16 فبراير 2025

ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة ال 25 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة رقم 17 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري.

رقم سلبي تاريخي لليفربول

وبالرغم من تحقيق ليفربول الفوز على وولفرهامبتون، إلا أن المباراة شهدت تحقيق الريدز رقما سلبيا غائب منذ موسم 2003-2004.

وفشل فريق ليفربول في تسديد أي تسديدة على مرمى وولفرهامبتون، في الشوط الثاني من المباراة، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الريدز في تسديد أي تسديدة في شوط واحد على ملعب أنفيلد، بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004.

أقرأ أيضًا:

صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أول تعليق من بيلينجهام بعد واقعة الطرد أمام أوساسونا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد صلاح يعادل عدد أهداف إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور