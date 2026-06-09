قررت محكمة جنح الطفل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على زميلتهن "كارما"، خلال مشاجرة نشبت داخل مدرسة خاصة بالتجمع، للحكم بجلسة 6 يوليو المقبل.

قرار النيابة بإحالة المتهمين بالتعدي على الطالبة كارما

وكانت نيابة الطفل، قررت في وقت سابق، إحالة قضية التعدي على الطالبة كارما من قبل زملائها داخل مدرسة خاصة في التجمع، لمحكمة جنايات الطفل.

طلب بتحريك شكوى الإهمال ضد المدرسة

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الأول، والذي أكد تعرض الطالبة كارما لإصابات وكسور نتيجة الاعتداء عليها، كما أوصى التقرير بإعادة فحصها طبيًا بعد ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات حالتها الصحية.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها، كما اطلعت على التقرير الطبي الخاص بها، وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة، والقبض عليهن.

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