إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 3 طالبات في قضية الطالبة "كارما"

كتب : محمود الشوربجي

10:17 م 09/06/2026

الطالبة كارما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنح الطفل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على زميلتهن "كارما"، خلال مشاجرة نشبت داخل مدرسة خاصة بالتجمع، للحكم بجلسة 6 يوليو المقبل.

قرار النيابة بإحالة المتهمين بالتعدي على الطالبة كارما

وكانت نيابة الطفل، قررت في وقت سابق، إحالة قضية التعدي على الطالبة كارما من قبل زملائها داخل مدرسة خاصة في التجمع، لمحكمة جنايات الطفل.

طلب بتحريك شكوى الإهمال ضد المدرسة

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الأول، والذي أكد تعرض الطالبة كارما لإصابات وكسور نتيجة الاعتداء عليها، كما أوصى التقرير بإعادة فحصها طبيًا بعد ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات حالتها الصحية.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها، كما اطلعت على التقرير الطبي الخاص بها، وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة، والقبض عليهن.

اقر أ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطالبة كارما النيابة العامة محكمة جنح الطفل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية
كأس العالم 2026

منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية في مباراته الودية الثانية

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
حوادث وقضايا

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
"غير مدرجة بجدول المخدرات وتخضع له".. ماذا جاء بتقرير لجنة فحص مخدرات عصابة
حوادث وقضايا

"غير مدرجة بجدول المخدرات وتخضع له".. ماذا جاء بتقرير لجنة فحص مخدرات عصابة
حين تُشترى الحرية بـ"كِلية".. قصة مهاجرين عراقيين اختُطفوا في ليبيا
شئون عربية و دولية

حين تُشترى الحرية بـ"كِلية".. قصة مهاجرين عراقيين اختُطفوا في ليبيا
في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز