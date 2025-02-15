موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الجمعة 14 فبراير العديد من المباريات في مختلف نستعرضها خلال السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم
موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1
أستون فيلا ضد إبسويتش تاون - 5:00 مساء - بي إن سبورت
فولهام ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساء - بي إنم سبورت
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1
ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساء - بي إن سبورت
وست هام يونايتد ضد برينتفورد - 5:00 مساء - بي إن سبورت
كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1 انجليش
موعد مباريات الدوري الإسباني
ليجانيس ضد ألافيس - 3:00 مساء - بي إن سبورت
أوساسونا ضد ريال مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3
أتليتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - 7:30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1
فياريال ضد فالنسيا - 10:00 مساء - بي إن سبورت
موعد مباريات الدوري الإيطالي
أتالانتا ضد كالياري - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
لاتسيو ضد نابولي - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
أي سي ميلان ضد هيلاس فيرونا - 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت ضد فولفسبورج - 4:30 مساء - بي إن سبورت 6
يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - بي إن سبورت فرنش 6
سانت باولي ضد فرايبورج - 4:30 مساء - سكاي سبورت 5
بوخوم ضد بروسيا دورتموند - 4:30 مساء - بي إن سبورت 5
باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5
موعد مباريات الدوري الفرنسي
أولمبيك مارسيليا ضد سانت إيتيان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4
موناكو ضد نانت - 8:00 مساء - بي إن سبورت 6
تولوز ضد باريس سان جيرمان - 10:05 مساء - بي إن سبورت 4
مواعيد الدوري السعودي
الخليج ضد التعاون - 3:35 مساء - SSC 1
الرائد ضد الفيحاء - 5:30 مساء - SSC اكستر 1
الوحدة ضد الاتحاد - 7:30 مساء - SSC 1
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