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ليستر سيتي

- -
14:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

نيوكاسل

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أستون فيلا

- -
17:00

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17:15

ريال مدريد

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- -
19:30

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- -
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موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

07:00 ص السبت 15 فبراير 2025

عمر مرموش

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كتب - محمد عبد السلام:


تقام اليوم الجمعة 14 فبراير العديد من المباريات في مختلف نستعرضها خلال السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم


موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز


ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1
أستون فيلا ضد إبسويتش تاون - 5:00 مساء - بي إن سبورت
فولهام ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساء - بي إنم سبورت
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1
ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساء - بي إن سبورت
وست هام يونايتد ضد برينتفورد - 5:00 مساء - بي إن سبورت
كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1 انجليش


موعد مباريات الدوري الإسباني


ليجانيس ضد ألافيس - 3:00 مساء - بي إن سبورت
أوساسونا ضد ريال مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3
أتليتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - 7:30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1
فياريال ضد فالنسيا - 10:00 مساء - بي إن سبورت


موعد مباريات الدوري الإيطالي


أتالانتا ضد كالياري - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
لاتسيو ضد نابولي - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
أي سي ميلان ضد هيلاس فيرونا - 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1


مواعيد مباريات الدوري الألماني


شتوتجارت ضد فولفسبورج - 4:30 مساء - بي إن سبورت 6
يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - بي إن سبورت فرنش 6
سانت باولي ضد فرايبورج - 4:30 مساء - سكاي سبورت 5
بوخوم ضد بروسيا دورتموند - 4:30 مساء - بي إن سبورت 5
باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5


موعد مباريات الدوري الفرنسي


أولمبيك مارسيليا ضد سانت إيتيان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4
موناكو ضد نانت - 8:00 مساء - بي إن سبورت 6
تولوز ضد باريس سان جيرمان - 10:05 مساء - بي إن سبورت 4


مواعيد الدوري السعودي
الخليج ضد التعاون - 3:35 مساء - SSC 1
الرائد ضد الفيحاء - 5:30 مساء - SSC اكستر 1
الوحدة ضد الاتحاد - 7:30 مساء - SSC 1

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مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة مانشستر سيتي موعد مباراة أرسنال القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي
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