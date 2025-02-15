موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:



تقام اليوم الجمعة 14 فبراير العديد من المباريات في مختلف نستعرضها خلال السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم



موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز



ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

أستون فيلا ضد إبسويتش تاون - 5:00 مساء - بي إن سبورت

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساء - بي إنم سبورت

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساء - بي إن سبورت

وست هام يونايتد ضد برينتفورد - 5:00 مساء - بي إن سبورت

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1 انجليش



موعد مباريات الدوري الإسباني



ليجانيس ضد ألافيس - 3:00 مساء - بي إن سبورت

أوساسونا ضد ريال مدريد - 5:15 مساء - بي إن سبورت 3

أتليتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو - 7:30 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1

فياريال ضد فالنسيا - 10:00 مساء - بي إن سبورت



موعد مباريات الدوري الإيطالي



أتالانتا ضد كالياري - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

لاتسيو ضد نابولي - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

أي سي ميلان ضد هيلاس فيرونا - 9:45 - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني



شتوتجارت ضد فولفسبورج - 4:30 مساء - بي إن سبورت 6

يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - 4:30 مساء - بي إن سبورت فرنش 6

سانت باولي ضد فرايبورج - 4:30 مساء - سكاي سبورت 5

بوخوم ضد بروسيا دورتموند - 4:30 مساء - بي إن سبورت 5

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5



موعد مباريات الدوري الفرنسي



أولمبيك مارسيليا ضد سانت إيتيان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4

موناكو ضد نانت - 8:00 مساء - بي إن سبورت 6

تولوز ضد باريس سان جيرمان - 10:05 مساء - بي إن سبورت 4



مواعيد الدوري السعودي

الخليج ضد التعاون - 3:35 مساء - SSC 1

الرائد ضد الفيحاء - 5:30 مساء - SSC اكستر 1

الوحدة ضد الاتحاد - 7:30 مساء - SSC 1