كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن العقوبة التي ستُفرض على أرني سلوت، مدرب ليفربول، بعد طرده في مباراة فريقه ضد إيفرتون أمس، والتي كانت مؤجلة من الجولة 15 في الدوري.

وفقًا للبيان الرسمي، تم طرد سلوت في نهاية ديربي ميرسيسايد بسبب استخدامه "لغة مسيئة أو مهينة"، مما دفع الرابطة إلى توقيع عقوبة إيقاف عليه لمدة مباراتين.

وكان من المتوقع أن يكون الإيقاف لمباراة واحدة، لكن نظراً لسلوكه غير اللائق، تقرر توقيع الإيقاف لفترتين في الدوري الإنجليزي.

وبالتالي، سيغيب سلوت عن مباراة ليفربول المقبلة ضد ولفرهامبتون يوم الأحد، وكذلك عن اللقاء المرتقب ضد أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل.

وفي نفس السياق، انتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بتعادل إيجابي 2-2، ضمن مؤجلات الجولة 15 من "البريميرليج".

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه وصنع الهدف الأول، ليحصل على أعلى تقييم في المباراة حسب شبكة "سوفا سكور" المختصة بالإحصائيات الرياضية.