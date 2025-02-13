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"جافة مثل طقس بلادنا".. السفير السعودي يعلن حظر الكحول في كأس العالم 2034 (فيديو)

11:41 ص الخميس 13 فبراير 2025
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  • عرض 7 صورة
    السعودية تستضيف كأس العالم 2034...
  • عرض 7 صورة
    السعودية تستضيف كأس العالم 2034..
  • عرض 7 صورة
    السعودية تستضيف كأس العالم 2034.
  • عرض 7 صورة
    السعودية تستضيف كأس العالم 2034
  • عرض 7 صورة
    السعودية تستضيف كأس العالم 2034....
  • عرض 7 صورة
    احتفال الجماهير السعودية
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كتبت-هند عواد:

أعلن خالد بن بندر آل سعود سفير السعودية في لندن، منع المشروبات الكحولية، خلال بطولة كأس العالم 2034 المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال بن بندر في تصريحات عبر موقع "Lbc" ونقلتها صحيفة "ذا تايمز"، إن الكحول لا لن يباع في أي مكان خلال بطولة كأس العالم، بما في ذلك الفنادق.

وأضاف: "لا يوجد كحول هنا على الإطلاق، ستكون الأمور جافة مثل طقس بلادنا، لكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن سعداء باستضافة الناس ضمن حدود ثقافتنا، ولكن لا نغير ثقافتنا من أجل شخص آخر، ألا يمكنكم العيش دون الكحول؟".

وأوضح: "بإمكان الجماهير أن تفرح وتستمتع من دون الكحول، هو ليس ضروريا بنسبة 100%، وإذا كان أحد يريد الشرب بعد مغادرته فمرحبا به، ولكن في الوقت الحالي، لا يسمح بشرب الكحوليات، كما أنه لا يوجد كحول على الإطلاق حتى في الفنادق".

وهكذا تسير السعودية على خطى قطر، التي منعت بيع الكحول في الملاعب خلال استضافتها في بطولة كأس العالم 2022، وقال بيان من الفيفا في ذلك الوقت: "عقب المناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا اُتخذ قرار للتركيز على بيع المشروبات الكحولية في منطقة مهرجان مشجعي الفيفا، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من محيط ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ".

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خالد بن بندر آل سعود سفير السعودية كأس العالم 2034
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