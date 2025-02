"جافة مثل طقس بلادنا".. السفير السعودي يعلن حظر الكحول في كأس العالم 2034 (فيديو)

كتبت-هند عواد:

أعلن خالد بن بندر آل سعود سفير السعودية في لندن، منع المشروبات الكحولية، خلال بطولة كأس العالم 2034 المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال بن بندر في تصريحات عبر موقع "Lbc" ونقلتها صحيفة "ذا تايمز"، إن الكحول لا لن يباع في أي مكان خلال بطولة كأس العالم، بما في ذلك الفنادق.

وأضاف: "لا يوجد كحول هنا على الإطلاق، ستكون الأمور جافة مثل طقس بلادنا، لكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن سعداء باستضافة الناس ضمن حدود ثقافتنا، ولكن لا نغير ثقافتنا من أجل شخص آخر، ألا يمكنكم العيش دون الكحول؟".

‘We don’t want to change our culture for someone else.’



‘Really, you can’t live without a drink?’



The Saudi Arabian Ambassador confirms to @NickFerrariLBC that the entirety of the 2034 World Cup will be alcohol-free. pic.twitter.com/zRqK3U0MxE