منذ 82 عاماً.. برشلونة يحقق أرقامًا قياسية بعد رباعية إشبيلية

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل فريق برشلونة انطلاقته القوية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، حيث تمكن الفريق من تسجيل 41 هدفًا في أول 11 مباراة هذا العام 2025.

هذه البداية تعتبر ثاني أفضل بداية في تاريخ النادي من حيث عدد الأهداف المسجلة في بداية العام، بعد موسم 1943 الذي شهد تسجيل 42 هدفًا تحت قيادة المدرب خوان خوسيه نوجيس.

وكان الفريق الكتالوني قد حقق فوزًا عريضًا على إشبيلية بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني، مما سمح له بتقليص الفارق مع المتصدرين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى نقطتين فقط، بعد تعادل الفريقين في نفس الجولة.

حالياً، يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما يملك ريال مدريد 50 نقطة وأتلتيكو 49 نقطة، بعد 23 جولة.

إضافة إلى ذلك، تأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وأحرز كأس السوبر الإسباني في بداية العام، مما يعزز من فرصه في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

وقد سجل برشلونة 64 هدفًا في أول 23 مباراة بالدوري الإسباني، وهو معدل لم يحققه منذ موسم 2014-2015، الذي انتهى بتتويج الفريق بثلاثية تاريخية تشمل الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، حينما سجل مثلث الهجوم ميسي، سواريز، ونيمار 122 هدفًا في مختلف المسابقات.