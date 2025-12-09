إعلان

"فريق مصطفى محمد".. نانت الفرنسي يعتزم إقالة مديره الفني

كتب : مصطفى الجريتلي

07:45 ص 09/12/2025
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
    مصطفى محمد
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
    مصطفي محمد
    حسن مصطفى ومحمد نور بمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية
    مصطفي محمد
    مصطفي محمد
    مصطفي محمد
    مصطفي محمد

كشف تقرير عن عزم إدارة نادي نانت الفرنسي إنهاء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي للفريق لويس كاسترو في ظل تدهور نتائج الفريق.

ترتيب نادي نانت في الدوري الفرنسي

نانت الذي يضم بصفوفه مصطفى محمد يحتل المركز السابع عشر ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن نادي ميتز متذيل الترتيب بعد مرور 15 جولة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ouest-france مساء أمس الإثنين، بحثت إدارة نادي نانت التعاقد مع المدرب البلجيكي ويل ستيل صاحب الـ 33 لقيادة الفريق بعد رحيله عن ساوثهامبتون الإنجليزي في فبراير الماضي.

وسبق وعمل المدرب البلجيكي ذو الأصول الإنجليزي بالدوري الفرنسي من بوابة ستاد ريمس ولانس.

إحصائيات مصطفى محمد مع نانت موسم 25/26

مصطفى محمد شارك خلال الموسم الجاري مع نانت بـ 14 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها هدفين بواقع 689 دقيقة لعب.

