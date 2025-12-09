عدو محمد صلاح.. 10 معلومات لا تعرفها عن جيمي كاراجر

كشف تقرير عن عزم إدارة نادي نانت الفرنسي إنهاء التعاقد مع المدير الفني البرتغالي للفريق لويس كاسترو في ظل تدهور نتائج الفريق.

ترتيب نادي نانت في الدوري الفرنسي

نانت الذي يضم بصفوفه مصطفى محمد يحتل المركز السابع عشر ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن نادي ميتز متذيل الترتيب بعد مرور 15 جولة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ouest-france مساء أمس الإثنين، بحثت إدارة نادي نانت التعاقد مع المدرب البلجيكي ويل ستيل صاحب الـ 33 لقيادة الفريق بعد رحيله عن ساوثهامبتون الإنجليزي في فبراير الماضي.

وسبق وعمل المدرب البلجيكي ذو الأصول الإنجليزي بالدوري الفرنسي من بوابة ستاد ريمس ولانس.

إحصائيات مصطفى محمد مع نانت موسم 25/26

مصطفى محمد شارك خلال الموسم الجاري مع نانت بـ 14 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها هدفين بواقع 689 دقيقة لعب.

