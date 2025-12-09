شهدت بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في مدينة الدوحة بقطر، إقبالا جماهيريًا كبيرًا خلال مرحلة دور المجموعات في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها هذه النسخة.

وخلال دور المجموعات برزت 3 مواجهات سجلت حضورًا جماهيرًا ضخمًا آخرهم لقاء المغرب والسعودية.

أكثر 3 مباريات حضورا للجماهير في كأس العرب

عدد جماهير مباراة السعودية والمغرب

سجلت مباراة السعودية والمغرب أعلى نسبة حضور في المدرجات، وصلت إلى 78,131 مشجعًا، لتتصدر قائمة أكثر المباريات جذبًا للجماهير.

عدد جماهير مباراة قطر وفلسطين

وحلّت مواجهة قطر وفلسطين في المركز الثاني من حيث الإقبال الجماهيري، بعدما تابعها من المدرجات 61,475 متفرجًا.

عدد جماهير مباراة قطر وتونس

وجاءت مباراة قطر وتونس في المرتبة الثالثة بحضور بلغ 48,151 مشجعًا.

