هجوم بصواريخ أو مسيّرات يستهدف قاعدة إيطالية في أربيل

كتب : وكالات

01:13 م 12/03/2026

أ ب
أعلنت السلطات الإيطالية أن قاعدة عسكرية إيطالية في معسكر سينغارا بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق تعرضت لهجوم بصاروخ أو طائرة مسيّرة في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات جراء الهجوم.

وقال العقيد ستيفانو بيتزوتي، قائد الكتيبة الوطنية الإيطالية، في تصريحات لقناة سكاي تي جي 24 الإيطالية، إن نوع التهديد لا يزال قيد التحديد، سواء كان صاروخاً أو طائرة بدون طيار، مشيراً إلى أن الهجوم تسبب في بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات داخل القاعدة.

وأضاف بيتزوتي أن جميع الأفراد كانوا في الملاجئ لحظة الهجوم، مؤكداً أن الجميع بخير، فيما يواصل الجيش الإيطالي تقييم حجم الأضرار.

وتشارك إيطاليا في مهمة عسكرية بالعراق، حيث تقوم بتدريب القوات الكردية المحلية بناءً على طلب من الحكومة العراقية.

