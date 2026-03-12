خلال المحادثات النووية التي سبقت اندلاع الحرب، دافعت إيران باستمرار عن أن تخصيب اليورانيوم "حق مشروع" لها باعتبارها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). كما أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها مسؤول إيراني رفيع إلى دفع تعويضات كشرط لإنهاء الحرب.

في اليوم الثاني عشر من الحرب، أعلنت إيران، الأربعاء، ثلاثة شروط لإنهاء الصراع، من بينها ضمانات تمنع وقوع هجمات مستقبلية، وذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ غارات جوية داخل البلاد.

دفع تعويضات

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:

"خلال حديثي مع قادة روسيا وباكستان، أكدت مجددًا التزام إيران بالسلام في المنطقة".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب — التي أشعلها النظام الصهيوني والولايات المتحدة — هي الاعتراف بحقوق إيران المشروعة، ودفع تعويضات، وتقديم ضمانات دولية قوية لمنع أي اعتداء مستقبلي".

وخلال المحادثات النووية التي سبقت الحرب، أكدت إيران باستمرار أن تخصيب اليورانيوم حق مشروع لها بوصفها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤول إيراني رفيع بتعويضات كشرط لإنهاء الحرب.

وقال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع بزشكيان ودعا إلى خفض فوري للتصعيد. وأكد بوتين موقفه المبدئي الداعي إلى تهدئة سريعة للصراع وحله عبر الوسائل السياسية. كما شكر بزشكيان روسيا على دعمها، خاصة في ما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية لإيران، بحسب الكرملين.

محادثات وقف النار

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير، عبر اغتيال المرشد الأعلى الإيراني وعدد من كبار المسؤولين، أكدت طهران أنها لن تجري محادثات مع واشنطن ولن تقبل بوقف إطلاق النار.

وفي 10 مارس، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران "تعتقد أن المعتدي يجب أن يُعاقَب وأن يتلقى درسًا يردعه عن مهاجمة إيران مرة أخرى".

وأضاف قاليباف، الذي برز مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني كأحد أبرز الوجوه المتشددة في الحكومة: "لقد كرر النظام الصهيوني عبر تاريخه البغيض دورة خبيثة من الحرب ثم المفاوضات ثم وقف إطلاق النار ثم الحرب مجددًا. نحن سنكسر هذه الدورة".

إنهاء الحرب

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في مقابلة صحفية، إنه يستطيع إنهاء الحرب في أي وقت، مضيفًا: "عمليًا لم يتبق الكثير لضربه"، في وقت واصلت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات جوية داخل إيران.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم تنفيذ غارات جوية واسعة داخل إيران استهدفت مقار قيادة ومراكز قيادة تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مجمع في جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري، ومواقع لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات حاسمة ضد أهداف معادية في أنحاء المنطقة. وقال إن العملية صُممت للحفاظ على نيران متواصلة لمدة خمس ساعات، مضيفًا أن الضربات نُفذت بالتعاون مع مقاتلي حزب الله اللبناني.