"ضرب مشجع".. القبض على نجم إنجلترا وأهلي جدة في لندن (فيديو)

كتب : مصطفى الجريتلي

05:57 ص 09/12/2025
ألقت قوات الأمن القبض على مهاجم نادي أهلي جدة السعودي ومنتخب إنجلترا إيفان توني بحجة اعتدائه على مشجع في حانة فاخرة بلندن قبل الإفراج عنه.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء عن شاهد عيان قوله:"المشجع حاول وضع يديه حول رقبة إيفان توني لالتقاط صورة ليرد اللاعب بـ (ابتعد عني.. ابتعد عني) لينتهي الأمر بضربه أحد الشباب برأسه".

وأوضح الشاهد ذاته أن المشجع ظلّ أنفه ينزف، مرجحًا أن يكون إيفان توني قد ظنّ بأن المشجع ومن معه حاولوا سرقته في ظل ارتدائه مجوهرات وساعة فاخرة جدًا.

ويأتي التقرير بعدما نشرت حسابات النادي الأهلي السعودي صورًا للاعب الإنجليزي صاحب الـ29 عامًا وهو يخضع لاختبارات بدنية في ظل عودة الفريق للتدريبات بعد الإجازة التي حصلوا عليها خلال فترة التوقف الحالية.

إحصائيات إيفان توني مع الأهلي موسم 25/26

إيفان توني شارك بقميص الأهلي السعودي خلال الموسم الحالي بـ 18 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين.

إيفان توني إلقاء القبض على إيفان توني مشاجرة إيفان توني الأهلي السعودي الدوري السعودي

