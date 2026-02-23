إعلان

إعادة انتخاب كيم جونج أون أمينًا عامًا للحزب الحاكم بكوريا الشمالية

كتب : مصراوي

02:44 ص 23/02/2026

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن حزب العمال الحاكم أعاد انتخاب الزعيم كيم جونج أون، أمينا عاما للحزب خلال اجتماعات مؤتمر الحزب، أمس الأحد.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن القرار اتّخذ بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين بالإجماع في المؤتمر التاسع للحزب.

وقالت الوكالة، إنه جرى أيضا انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب واعتماد تعديلات على لوائح الحزب.

ويُعقد هذا المؤتمر الذي يمتد لأيام، مرة واحدة كل 5 سنوات، ويعطي لمحة نادرة على طريقة سير الأمور في دولة تُحاط فيها أدنى التفاصيل الحياتية اليومية بالسرية التامة.

ويحدد هذا المؤتمر توجهات الدولة على كل الصعد، من بناء المساكن إلى التخطيط للحرب.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، يوم الخميس، تعهّد كيم تحسين مستوى المعيشة، وأعطى لمحة عن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده الرازحة تحت وطأة العقوبات.

وقال إن الحزب اليوم يواجه مهمات تاريخية كبرى وطارئة تكمن في تدعيم البنية الاقتصادية والمستوى المعيشي للشعب، وإحداث تحوّل في كل أوجه الحياة الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن، وفقا للغد.

كيم جونج أون كوريا الشمالية كوريا زعيم كوريا الشمالية الحزب الحاكم بكوريا الشمالية

