كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من الاستمرار في الدوري السعودي

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صمته بشأن مستقبله في السعودية بعد تألقه مع النصر وتسجيله ثنائية في الفوز 4-0 على الحزم يوم السبت، عقب فترة إضراب امتدت لثلاث مباريات بسبب احتجاجه على ما اعتبره نقص دعم الانتقالات لفريقه مقارنة بمنافسيه، بجانب انتقال كريم بنزيما إلى الهلال.

ورغم راتبه الضخم الذي يبلغ 488 ألف جنيه إسترليني يومياً، أكد رونالدو وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "أنا سعيد جداً هنا السعودية رحب بي وبعائلتي وأصدقائي، وأريد الاستمرار الأهم أننا مستمرون في القمة نعمل على الفوز وممارسة الضغط على منافسينا، مباراة تلو الأخرى".

وكانت تصرفات رونالدو الأخيرة أثارت جدلاً لدى دوري روشن السعودي والتي شددت في بيان على أن "لا أحد يحدد القرارات خارج نطاق نادي".

وأشارت رابطة دوري روشن إلى أن كل نادٍ يعمل بشكل مستقل ضمن إطار مالي يضمن الاستدامة والتوازن التنافسي، رغم أن النصر والهلال والاتحاد والأهلي جميعها مملوكة في الغالب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعلى الرغم من الإضراب، حافظ رونالدو على شعبيته بين جماهير النصر التي كانت تلوح بالأعلام تكريماً له خلال غيابه.

ويحتل النصر حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.