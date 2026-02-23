مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من الاستمرار في الدوري السعودي

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 23/02/2026

كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صمته بشأن مستقبله في السعودية بعد تألقه مع النصر وتسجيله ثنائية في الفوز 4-0 على الحزم يوم السبت، عقب فترة إضراب امتدت لثلاث مباريات بسبب احتجاجه على ما اعتبره نقص دعم الانتقالات لفريقه مقارنة بمنافسيه، بجانب انتقال كريم بنزيما إلى الهلال.

ورغم راتبه الضخم الذي يبلغ 488 ألف جنيه إسترليني يومياً، أكد رونالدو وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "أنا سعيد جداً هنا السعودية رحب بي وبعائلتي وأصدقائي، وأريد الاستمرار الأهم أننا مستمرون في القمة نعمل على الفوز وممارسة الضغط على منافسينا، مباراة تلو الأخرى".

وكانت تصرفات رونالدو الأخيرة أثارت جدلاً لدى دوري روشن السعودي والتي شددت في بيان على أن "لا أحد يحدد القرارات خارج نطاق نادي".

وأشارت رابطة دوري روشن إلى أن كل نادٍ يعمل بشكل مستقل ضمن إطار مالي يضمن الاستدامة والتوازن التنافسي، رغم أن النصر والهلال والاتحاد والأهلي جميعها مملوكة في الغالب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعلى الرغم من الإضراب، حافظ رونالدو على شعبيته بين جماهير النصر التي كانت تلوح بالأعلام تكريماً له خلال غيابه.

ويحتل النصر حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التصريح بدفن القمص تادرس عطية بعد مصرعه إثر سقوطه من عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

التصريح بدفن القمص تادرس عطية بعد مصرعه إثر سقوطه من عقار بالإسكندرية
مصطفى غريب يسقط في عالم المخدرات.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

مصطفى غريب يسقط في عالم المخدرات.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "هي كيميا"
أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
شئون عربية و دولية

أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
أخبار وتقارير

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)