"صفحة سوداء في تاريخ سوريا".. الشرع يهنئ الشعب السوري بذكرى سقوط الأسد

هنأ الرئيس السوري، أحمد الشرع، الشعب السوري بالذكرى الأولي لسقوط نظام بشار الأسد، قائلاً:"نبارك لجميع السوريين ذكرى تحرير سوريا من الطغيان والاستبداد وعودة الوطن لأهله".

وقال الشرع في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى سقوط الأسد، اليوم الاثنين، إن حقبة النظام البائد كانت صفحة سوداء في تاريخ سوريا، مضيفًا أن النظام البائد عمد على زرع الفتن والفرقة بين أبناء الشعب السوري.

وتابع الرئيس السوري: "نعلن عن قطيعة تاريخية مع موروث النظام البائد والانتقال إلى فجر جديد قوامه المواطنة والعيش المشترك".

وأكد الشرع، أنه وضع رؤية واضحة لسوريا الجديدة لتكون دولة تتطلع إلى مستقبل واعد، لافتًا إلى أنه عقد شراكات استراتيجية مع دولة صديقة في قطاعات عدة من أجل تحسين بنية الاقتصاد السوري.

وأوضح الرئيس السوري، أنه رفع مستوى الدخل ودمج القوى العسكرية المختلفة ضمن جيش وطني موحد لدولة سوريا.

واختتم الشرع كلمته قائلا: "نؤكد التزامنا بالعدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون".