ترامب: إسرائيل لن تستخدم أبدًا "السلاح النووي" في حربها ضد إيران

كتب : مصطفى الشاعر

09:58 م 16/03/2026

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجوء إسرائيل إلى استخدام الأسلحة النووية في حربها الجارية مع إيران، مؤكدا أن "تل أبيب لن تفعل ذلك أبدا" تحت أي ظرف.

نفي قاطع للضربة النووية

بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب، اليوم الإثنين، في تصريحات من البيت الأبيض، ردا على مخاوف التصعيد: "إسرائيل لن تفعل ذلك.. إسرائيل لن تفعل ذلك أبدا"، في محاولة واضحة لتهدئة المخاوف الدولية من خروج الصراع عن السيطرة.

رد على "مخاوف" البيت الأبيض

تأتي تصريحات ترامب لتدحض تساؤلات أثارها "ديفيد ساكس"، مسؤول ملف الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، والذي ألمح في مقابلة أجريت معه مؤخرا إلى ضرورة "القلق من تصعيد إسرائيل للحرب من خلال التفكير في استخدام سلاح نووي"، وهو ما سارع الرئيس الأمريكي لنفيه جملةً وتفصيلا.

تنسيق عسكري "رفيع المستوى"

أكد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقان بشكل كبير في أهدافهما العسكرية، رغم إقراره بأن الغايات قد لا تكون "متطابقة" تماما.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة على متن طائرة "إير فورس وان"، أن "العلاقة جيدة جدا، وهناك تنسيق وثيق للغاية بين الجيشين"، مشددا على متانة التحالف الميداني في مواجهة التحديات الراهنة.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

