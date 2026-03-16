الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 0
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

0 2
21:45

فيورنتينا

"بسبب التدريب منفردا".. حارس مرمى الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد النادي

كتب : مصراوي

10:13 م 16/03/2026

نادي الزمالك

يدرس محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، تقديم شكوى ضد الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة، بسبب ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.

ويغيب محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية، بسبب رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء لزميله محمد صبحي في وقت سابق.

شكوى عواد ضد نادي الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد عواد يتدرب بشكل فردي في نادي الزمالك منذ أكثر من شهرين، استفسر أكثر من مرة عن موقفه الخاص بهذا الأمر، لكنه لم يتلق أي رد من قبل المسؤولين".

وأضاف: "اللاعب يدرس حاليا مع وكيله تقديم شكوى إلى الاتحاد اتحاد الكرة كإثبات حالة، خاصة وأن التدريب بشكل منفرد ليس أمر قانوني".

أرقام عواد مع الزمالك الموسم الحالي

وشارك عواد خلال الموسم الحالي رفقة الفارس الأبيض، في 6 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، فيما تلقت شباكه 3 أهداف.


والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

