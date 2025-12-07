الدباغ ضد خربين.. تشكيل مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب

يواجه منتخب سوريا نظيره الفلسطيني اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد المدينة التعليمية.

تشكيل سوريا

حراسة المرمى: إلياس هدايا.

خط الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

خط الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

خط الهجوم: محمود المواس - عمر خربين - محمود الأسود.

تشكيل فلسطين

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - مصعب البطاط - وجدي نبهان.

خط الوسط: حامد حمدان - عميد محانجة - تامر صيام.

خط الهجوم: خالد النبريص - عدي الدباغ - زيد القنبر.

