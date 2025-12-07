"مستعد للبيع".. تطورات أزمة محمد صلاح مع ليفربول

كشف مصدر رفيع المستوى في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لصحيفة تليجراف سبورت أن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي بات مسألة وقت، مؤكداً: "لا شك أن محمد صلاح سيلعب في الدوري السعودي للمحترفين".

وبحسب الصحيفة، يعد ناديا الهلال والاتحاد الأكثر ترشيحا لضم النجم المصري في حال رحيله عن ليفربول، فيما أكدت أن إدارة الريدز مستعدة لبيع اللاعب المصري.

ورغم عدم وجود تأكيد حول إمكانية رحيله في يناير المقبل، أشارت الصحيفة إلى أن الانتقال كان مرجحا في صيف 2026 قبل أن تتغير الصورة مؤخرا بعد غضب صلاح من جلوسه على دكة البدلاء أمام ليدز.

ورغم أن صلاح جدد تعاقده مع ليفربول الصيف الماضي، بعدما كان قاب قريبا من الانتقال الحر بانتهاء عقده، إلا أن رحيله حاليا لن يكون ممكنا دون مقابل مالي ضخم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قد تلقى عرضا رسميا من الاتحاد بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023، قبل أن يُقابل بالرفض.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة عن مسؤول بارز في الدوري السعودي، قال: "نحن على يقين تام من انتقال محمد صلاح للسعودية، لا خلاف حول ذلك، لكن توقيت الصفقة هو السؤال الوحيد".

ويتواجد صلاح مع ليفربول حتى موعد انضمامه لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر انطلاقها في المغرب، وذلك عقب مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.