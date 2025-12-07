قبل محمد صلاح.. 15 صورة وأبرز حضور لعائلات اللاعبين في اللحظات الحاسمة

أكد محمد صلاح في ظهوره الأخير أمس السبت، على دعوة والدته ووالده في مباراة ليفربول المقبلة أمام برايتون، وذلك على غرار أزمته مع مدرب الفريق آرني سلوت.

وقال صلاح في تصريحاته إن مباراة برايتون ستكون الأخيرة له مع ليفربول قبل المشاركة في أمم إفريقيا وسيَدعو عائلته للحضور سواء شارك فيها أم لا.

ويُعتبر تواجد اللاعبين في حضور اللحظات الحاسمة ليس بالغريب، حيث سبقه عدد من اللاعبين الذين أحضروا عائلاتهم في التجديد أو وقت الانتقال لفريق جديد.

لامين يامال

في برشلونة، حرص لامين يامال على وجود والدته وجدته خلال لحظة تجديد عقده، باعتبار أن اللاعب الصغير أراد أن ترتبط أهم خطوة في بدايات مسيرته بحضور أقرب الداعمين له.

حسين الشحات

في الأهلي، لجأ حسين الشحات إلى دعم أسرته في فترات مهمة، خصوصاً خلال مفاوضات التجديد، حيث ظهرت والدته معه في واحدة من اللحظات الحاسمة عند توقيع عقد جديد مع الأهلي.

محمد مجدي أفشة

محمد مجدي قفشة واحد من اللاعبين الذين يفضّلون حضور أسرهم في المحطات المهمة مع الأهلي، سواء أثناء التفاوض أو في مباريات بارزة.

أشرف حكيمي

على الساحة الإفريقية، حرص أشرف حكيمي على إحضار والدته خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، في لقطة أصبحت من أبرز صور الجوائز القارية، وأكد خلالها اللاعب أن الفضل الأكبر في مسيرته يعود لوالدته ودعمها المستمر.