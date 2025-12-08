800 جنيه للكيلو.. أسعار الكاكاو تقفز بنسبة 100% خلال عام

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المشروبات الشتوية كالسحلب والكاكاو والينسون شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 20 و100%، مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف توفيق لمصراوي، أن أسعار الكاكاو قفزت لتتراوح بين 500 جنيه حتى 800 جنيه للكيلو للنوع الأسباني، مقابل 400 جنيها العام الماضي بنسبة ارتفاع 100%.

وأرجع توفيق ارتفاع أسعار الكاكاو، إلى زيادة الأسعار عالميا وقلة المعروض العالمي منه، حيث أن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على استيراد الكاكاو من الخارج.

كما ارتفع سعر كيلو السحلب إلى 140 جنيها مقابل 120 جنيها العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع اللبن البودرة والنشا، حيث يتكون السحلب من النشا واللبن البودر ومكسبات الطعم، اما السحلب الطبيعي فيصل سعره إلى 4 الاف جنيه.

وأشار توفيق، إلى ارتفاع سعر كيلو الينسون إلى 160 جنيها مقابل 120 جنيها العام الماضي، على الرغم من أنه بيتم زراعته محليا، وذلك نتيجة لقلة إنتاجه هذا العام.

وسجل سعر كيلو القرفة نحو 180 جنيها، وقفز سعر كيلو الجنزبيل إلى 240 جنيها مقابل 220 جنيها العام الماضي، بحسب توفيق.

إقرأ أيضاً:

رسميا.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءا من يناير

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟

زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟