زيزو يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

01:48 م 07/12/2025
    زيزو وصلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح وهاري كين
    محمد صلاح (1) (1)
    صلاح وإبراهيم عادل
    محمد صلاح (4) (1)
    محمد صلاح (5) (1)
    محمد صلاح (3) (1)
    محمد صلاح (7) (1)
    محمد صلاح (9) (1)

وجه أحمد السيد "زيزو"، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، رسالة دعم لمحمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع مدرب ليفربول آرني سلوت.

وتصاعدت في الساعات الماضية شرارة أزمة بين صلاح وسلوت بعدما جلس بديلاً للمرة الثالثة على التوالي، ما دفع النجم المصري لإطلاق تصريحات غاضبة وتلميحات بإمكانية رحيله عن ليفربول.

وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد زيزو نشر صورة لمحمد صلاح أثناء تتويجه بالدوري الإنجليزي وحصوله على جائزة أفضل لاعب وهداف الدوري، وأرفق معها عبارة دعم قائلاً: "أسطورة ليفربول العظيم في كل وقت".

زيزو يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت

أحمد السيد زيزو منتخب مصر النادي الأهلي محمد صلاح ليفربول آرني سلوت

