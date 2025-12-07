زيزو يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت (صورة)

"لا تتركوه".. جماهير ليفربول تدخل بقوة في أزمة محمد صلاح وسلوت؟

وجه أحمد السيد "زيزو"، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، رسالة دعم لمحمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع مدرب ليفربول آرني سلوت.

وتصاعدت في الساعات الماضية شرارة أزمة بين صلاح وسلوت بعدما جلس بديلاً للمرة الثالثة على التوالي، ما دفع النجم المصري لإطلاق تصريحات غاضبة وتلميحات بإمكانية رحيله عن ليفربول.

وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد زيزو نشر صورة لمحمد صلاح أثناء تتويجه بالدوري الإنجليزي وحصوله على جائزة أفضل لاعب وهداف الدوري، وأرفق معها عبارة دعم قائلاً: "أسطورة ليفربول العظيم في كل وقت".