يرى الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج إن النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح يستحق معاملة وتقدير أكبر من التي يحصل عليها حاليًا مع ناديه الإنجليزي.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه بمنصة إكس اليوم اليوم الأحد:"محمد صلاح .. الأمور مشتعلة في ليفربول.. يستحق أبومكة معاملة وتقدير أكبر".

وشهدت الساعات الماضية تصريحات نارية من محمد صلاح عقب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليفربول ونظيره ليدز يونايتد التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي وانتهت بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال صلاح إنه محبط كثيرًا مما يحدث معه بالرغم من أنه قدّم الكثير لليفربول:"الجميع رأى ذلك خلال المواسم الماضية خاصة الموسم الماضي ولكن يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة وهناك شخص يريدني أن أتحمل كل اللوم لما يحدث في ليفربول".

وأضاف: "قلت إن علاقتي بسلوت كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني أن أبقى في ليفربول".

وأتم صاحب الـ 33 عامًا تصريحاته قائلاً:"أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر لكان النادي سيحمي لاعبه و لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف، ولا أعرف لماذا يتكرر معي ذلك دائمًا".

