نجل أبو تريكة يظهر مع شيكابالا في مباراة مصر والإمارات بكأس العرب

شارك أحمد محمد أبو تريكة نجل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، صورة له تجمعه مع نجم الزمالك السابق محمود شيكابالا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر نجل أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة محمود شيكابالا نجم الزمالك السابق والإعلامي إبراهيم فايق، خلال متابعة مباراة مصر أمام الإمارات في كأس العرب.

وحضر أحمد أبو تريكة نجل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على التواجد في ملعب "لوسيل"، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات، في بطولة كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، سيطر على نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب الإمارات أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية.

ويشارك أحمد أبو تريكة صاحب ال 22 عاما، في صفوف فريق المرخية القطري، الذي انضم إليه في أغسطس 2023 قادما من فريق العربي.

