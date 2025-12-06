"تنافس الدوري الإنجليزي".. وزير الرياضة الأسبق يعلق على بطولة كأس العرب 2025
كتب- نهى خورشيد:
علق خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على تنظيم قطر للنسخة الجارية لبطولة كأس العرب 2025.
وزير الرياضة الأسبق يعلق على بطولة كأس العرب 2025
وكتب وزير الرياضة الأسبق عبر حسابه على منصة "إكس":"روعة مباريات وتصوير وتحكيم وملاعب وجماهير كأس العرب تنافس الدوري الإنجليزي".
نتيجة مباراة منتخب مصر والإمارات
وفي سياق متصل، سقط منتخب مصر الثاني في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.