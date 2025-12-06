إعلان

"تنافس الدوري الإنجليزي".. وزير الرياضة الأسبق يعلق على بطولة كأس العرب 2025

كتب- نهى خورشيد:

11:41 م 06/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (2)
  • عرض 18 صورة
    منتخب الأردن يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب (1)
  • عرض 18 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية
  • عرض 18 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (4)
  • عرض 18 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (3)
  • عرض 18 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (9)_12
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (2)_4
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (3)_5
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (1)_2
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (3)_6
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (5)_8
  • عرض 18 صورة
    حفل افتتاح مباراة كأس العرب (4)_7

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على تنظيم قطر للنسخة الجارية لبطولة كأس العرب 2025.

وزير الرياضة الأسبق يعلق على بطولة كأس العرب 2025

وكتب وزير الرياضة الأسبق عبر حسابه على منصة "إكس":"روعة مباريات وتصوير وتحكيم وملاعب وجماهير كأس العرب تنافس الدوري الإنجليزي".

نتيجة مباراة منتخب مصر والإمارات

وفي سياق متصل، سقط منتخب مصر الثاني في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب 2025 خالد عبد العزيز ملاعب كأس العرب نتيجة مباراة منتخب مصر والإمارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025