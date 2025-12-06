7 صور لحضور هالة صدقي مباراة مصر والإمارات في كأس العرب

"بعد التعادل مع الإمارات".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس

جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب بعد التعادل مع الإمارات

خطفت الفنانة المصرية هالة صدقي، الأنظار خلال تواجدها في مدرجات ملعب "لوسيل"، لدعم منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وكان التعادل الإيجابي حسم نتيجة مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره منتخب الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وظهرت الفنانة هالة صدقي، في مدرجات ملعب "لوسيل"، لمتابعة مباراة الفراعنة أمام الإمارات، في اللقاء الذي يجمع بينهما ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الكويت والأردن".

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

