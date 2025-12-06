3 سيناريوهات.. فرص تأهل مصر إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

صلاح يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن جلوسه على دكة بدلاء ليفربول

تعادل منتخب مصر مع نظيره الإماراتي إيجابيا بنتيجة 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025.

وتتساءل الجماهير المصرية عن موقف الفراعنة من الصعود إلى دور ربع النهائي لكأس العرب، بعد حصد نقطتين بعد التعادل مع الكويت والإمارات.

فرص تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب

يواجه منتخب مصر نظيره الأردني الذي ضمن التأهل لدور ربع النهائي، في الجولة المقبلة والأخيرة من المجموعة الثالثة.

ويحتاج الفراعنة للفوز على الأردن لحصد 3 نقاط والوصول إلى النقطة الخامسة والتأهل لربع النهائي، دون النظر إلى نتيجة مواجهة الكويت والإمارات.

وفي حال تعادل منتخب مصر مع منافسه الأردني، سيحتاج إلى تعادل الإمارات مع الكويت.

وفي الحالة الثالثة، يخسر منتخب مصر مباراته ضد الأردن، وعلى الجانب الآخر، يتعادل الإمارات والكويت أيضًا، حينها يتم الإحتكام إلى التعديلات المستحدثة لبطولة كأس العرب.

تعديلات في قواعد كأس العرب

شهدت الفقرات (ABC) من المادة 13 تعديلا جوهريا:

1- أصبح الاحتكام أولا إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية بدلا من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولا به في النسخة السابقة.

2- اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية.

3- اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة.

4- العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة.

5- الاعتماد على اللعب النظيف "البطاقات الصفراء والحمراء".

6- مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، ليتأهل المنتخب الأعلى تصنيفا.