في مباراة مثيرة.. أستون فيلا يفوز على أرسنال بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أرسنال وأستون فيلا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وفاز أستون فيلا على نظيره الجانرز في مباراة مثيرة، أقيمت على ملعب فيلا بارك.

افتتح ماتى كاش أهداف المباراة بتسجيل التقدم للفريق المضيف في الدقيقة 36، وبعد بداية الشوط الثاني بسبع دقائق سجل البلجيكي ليوناردو تروسارد هدف التعادل لأرسنال، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل بوينديا هدف فوز فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 30 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ظل أرسنال متصدرا برصيد 33 نقطة.

