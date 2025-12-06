إعلان

أمام ليدز.. محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول للمرة الثالثة على التوالي

كتب : محمد القرش

06:31 م 06/12/2025
أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت، التشكيل الرسمي لليفربول في مواجهة ليدز يونايتد، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وشهد التشكيل غياب صلاح وجلوسه على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، حيث حل بديلا أمام وست هام وسندرلاند بالدوري الإنجليزي، وضد آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - كيركيز - كونور برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي - جونز - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب إيلاند رود.

محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول تشكيل ليفربول

