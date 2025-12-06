"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب منتخب بلجيكا السابق، مارك ديجريس، إن مجموعة بلاده في كأس العالم 2026 هي الأسهل على الإطلاق.

مجموعة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت مساء يوم أمس الجمعة منتخب بلجيكا رفقة مجموعة تضم: منتخب مصر، نيوزيلندا وإيران.

وقال ديجريس في تصريحات أوردتها صحيفة HLN البلجيكية عقب القرعة:"هي أسهل قرعة بالنسبة لنا عبر الإطلاق".

وأضاف لاعب منتخب بلجيكا السابق:"النجم الكبير محمد صلاح يتقدم في السن ويقدم موسمًا أقل نجاحًا مع ليفربول، لدينا واحد من أسهل القرعات على الإطلاق".

وأتم صاحب الـ 60 عاماً تصريحاته بقوله:"المجموعة في النهاية قابلة للتعامل معها ولكن مصر فازت من قبل بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات".

