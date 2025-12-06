إعلان

هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

كتب- نهى خورشيد:

01:11 ص 06/12/2025
    هشام يكن (3)_7
    حسام حسن في صراع مع هشام يكن لاعب الزمالك
    محمود الجوهري المدير الفني للزمالك يحمل كأس السوبر الأفريقي مع هشام يكن لاعب الفريق
    هشام يكن
    هشام يكن يرفع كأس السوبر الأفريقي 1994 على حساب الأهلي

قال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هشام يكن، إن منتخب مصر يمكنه تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي"، يمكن للمنتخب الوطني الفوز على منتخب بلجيكا خاصة أننا حققنا الفوز عليها في وقت سابق في مباراة ودية.

وطالب يكن بالاستعدادات القوية في الفترة المقبلة وتجهيز اللاعبين جيدًا ليكون لدينا 22 لاعبا على أتم الجاهزية.

واختتم تصريحاته، بأنه يجب مساندة المنتخب خلال الفترة القادمة خاصة أننا في مجموعة في المتناول.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يذكر أن منتخب مصر وقع في مجموعة تضم، إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

هشام يكن مجموعة مصر في المونديال كأس العالم 2026 منتخب مصر

