هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

قال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هشام يكن، إن منتخب مصر يمكنه تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي"، يمكن للمنتخب الوطني الفوز على منتخب بلجيكا خاصة أننا حققنا الفوز عليها في وقت سابق في مباراة ودية.

وطالب يكن بالاستعدادات القوية في الفترة المقبلة وتجهيز اللاعبين جيدًا ليكون لدينا 22 لاعبا على أتم الجاهزية.

واختتم تصريحاته، بأنه يجب مساندة المنتخب خلال الفترة القادمة خاصة أننا في مجموعة في المتناول.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يذكر أن منتخب مصر وقع في مجموعة تضم، إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.