محمد صلاح يعود لاهتمام الدوري السعودي.. ما القصة؟

عاد اسم النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح للارتباط باسم الدوري السعودي مجددًا بعدما لم يبدأ آخر مباراتين بقميص الريدز إذ ظلّ على مقاعد البدلاء طيلة مباراة وست هام فيما شارك لمدة 45 دقيقة بمباراة سندرلاند بالجولتين 13 و14 من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي.

صحيفة تليجراف البريطانية، ذكرت عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن رابطة الدوري السعودي قادرة على تمويل صفقة انتقال صلاح لصفوف دوريهم إذا اتخذ النجم المصري قراره بالرحيل عن استبعاده من التشكيل.

صاحب الـ 33 عامًا كان قد تلقى عرضين من الدوري السعودي، بحسب الصحيفة ذاتها، الأول من نادي اتحاد جدة في سبتمبر 2023 إذ وصلت قيمة العرض 150 مليون جنيه إسترليني قبل أن يتلقى عرضًا جديدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يجدد تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين.

ولفتت الصحيفة البريطانية النظر إلى تصريحات سابقة لمحمد صلاح لقناة أون سبورت بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالموسم الماضي من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية حين قال:"علاقتي بمسؤولي الدوري السعودي جيدة جدًا، تحدثنا كثيرًا وكانت المفاوضات جادة، كانت فرصة جيدة لي، لو لم أجدد عقدي مع ليفربول لحدث ذلك".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 25/26

وشارك النجم المصري بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 19 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 بواقع 1524 دقيقة لعب.

