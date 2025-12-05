إعلان

الصقور ضد الماتادور.. مجموعة قوية لـ السعودية في مونديال أمريكا 2026

كتب : نهي خورشيد

09:10 م 05/12/2025
    منتخب السعودية
    منتخب السعودية
    منتخب السعودية
    منتخب إسبانيا
    منتخب إسبانيا يضرب منتخب تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم (3)
    منتخب إسبانيا يضرب منتخب تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم (4)
    احتفال لامين يامال مع منتخب إسبانيا

كتب - نهى خورشيد

أسفرت مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة .

وضمت مجموعة الصقور منتخبين من العيار الثقيل هما إسبانيا وأوروجواي، إلى جانب تواجد منتخب كاب فيردي من أفريقيا.

وتحمل النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 طابع تاريخي غير مسبوق، إذ تنظم للمرة الأولى في ثلاث دول وهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وكان المنتخب الإسباني يقع في المستوى الأول بجانب كلأً من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك إضافة إلى الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا.

فيما وقعت السعودية في المستوى الثالث مع النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، جنوب إفريقيا.

المنتخب السعودي منتخب إسبانيا قرعة كأس العالم مونديال 2026 كأس العالم الصقور

