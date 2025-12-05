أول تعليق من حسام حسن على قرعة مصر في كأس العالم 2026

أقيمت اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر الجاري، مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، في العاصمة الإسبانية واشنطن.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول: "الولايات المتحدة، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

وأسفرت قرعة كأس العالم التي أقيمت في واشنطن اليوم، عن تواجد المنتخب المصري، في المجموعة السابعة، رفقة كلا من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

وخاض منتخب مصر العديد من المباريات من قبل أمام المنتخبات التي تتواجد معه في المجموعة، ببطولة كأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق مجموعته ببطولة كأس العالم

وسبق وواجه منتخب مصر نظيره البلجيكي في 4 مباريات من قبل، تمكن خلالهم الفراعنة من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وسجل لاعبو الفراعنة في شباك المنتخب البلجيكي 7 أهداف وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

وفي المقابل، واجه الفراعنة منتخب إيران في مباراتين فقط، الأولى عام 1975 وانتهت لصالح إيران بهدفين مقابل هدف، الثانية في عام 2000 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يحسم الفراعنة اللقاء آنذاك بركلات الترجيح.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا، فنجد أن المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في المونديالن ستكون المباراة الرابعة، حيث تواجها معا في 3 مباريات من قبل.

وخلال 3 لقاءات سابقة جمعت بين مصر ونيوزيلندا، حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراتين، حضر التعادل في لقاء ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

