أعرب المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، عن سعادته بحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال أبوريدة في تصريحات عقب انتهاء مراسم القرعة أن المشاركة في هذه الفعالية، التي شهدت حضور عدد كبير من رؤساء دول العالم وأساطير كرة القدم والرياضة والفن كانت بمثابة لحظة استثنائية، خاصةً وهو على رأس الاتحاد المصري ورؤية اسم مصر ومنتخبها يشارك في البطولة الصيف المقبل.

وعن نتائج القرعة، أوضح أبوريدة أن المجموعة التي تضم مصر إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ليست سهلة على الإطلاق، مؤكداً أن كل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم تتمتع بمستوى عالٍ من القوة.

وتابع رئيس الجبلاية قائلاً: "منتخب مصر سيتعامل مع المجموعة وكل مبارياته باحترام شديد، والهدف دائماً هو الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق مشاركة تاريخية".