جائزة خاصة لترامب خلال حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، جائزة خاصة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الحفل المقام في مدينة واشنطن، لسحب قرعة كأس العالم 2026.

وحصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام كرة القدم توحد العالم، على هامش الحفل المقام في مدينة واشنطن الأمريكية.

وتقام قرعة كأس العالم 2026 حاليا، داخل مركز جون كينيدي للفنون بمدينة واشنطن الأمريكية، بحضور العديد من الشخصيات الهامة حول العالم سواء السياسية أو الرياضية، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية رفقة كلا من المكسيك وكندا النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنفانتينو، أن الرئيس الأمريكي ترامب، حصل على الجائزة لمجهوداته الاستثنائية للترويج للسلام حول العالم.

