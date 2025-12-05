موقف محرج في القرعة.. إنفانتينو ينقذ كأس العالم 2026.. ما القصة؟

تدخل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإنقاذ النسخة المقبلة والاستثنائية من بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام لأول مرة بين ثلاثة دول وهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك،بمشاركة 48 منتخباً.

خلال مراسم قرعة كأس العالم، حاول الممثل الكوميدي كيفن هارت مقدم الحفل الكشف عن تفاصيل سرية تتعلق بعرض بين شوطي المباراة النهائية للمونديال، ليتدخل رئيس الفيفا سريعاً.

وقال هارت: "كنت أبحث في بعض خططي الصيفية، بفضل معلومة صغيرة حصلت عليها من جياني نفسه، أستطيع أن أقول لكم إنه للمرة الأولى على الإطلاق، سيكون عرض بين شوطي نهائي كأس العالم حدثًا مذهلاً من العيار الثقيل… هل تسمعونني؟".

ليظهر إنفانتينو علامة الإعجاب أمام الكاميرا، ويصرخ محذراً:"انتبه!"، ليرد الأخير:"لن أقول الكثير… لن أفضح السر".

وكانت مراسم قرعة كأس العالم 2026، أقيمت مساء اليوم الجمعة في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجانب من الشخصيات الرياضية حول العالم.