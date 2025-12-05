وصول حسام حسن والدرندلي إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم 2026

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق قرعة كأس العالم 2026، التي تقام اليوم في واشنطن، في تمام الساعة السابعة مساءً، في مركز جون كيندي للفنون بواشنطن.

وصل الثلاثي خالد الدرندلي المدير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام حسن مدرب منتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى مقر إجراء قرعة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وسيشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، ضمن منتخبات التصنيف الثالث بالبطولة.

والجدير بالذكر، أن هذه تعد النسخة الأولى في التاريخ بالنظام الجديد، الذي يشارك خلاله 48 منتخبا في المونديال، بعد قرار الاتحاد الدولي بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلا من 32.

