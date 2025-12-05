مباريات الأمس
اعتقال لاعب سابق في منتخب إنجلترا للاشتباه في قضية اغتصاب.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

01:32 ص 05/12/2025

لاعب بالدوري الإنجليزي

اعتقلت شرطة مطار ستانستد لاعباً إنجليزياً دولياً سابقاً بعد أن تم الربط بينه وبين بلاغ يتعلق بمحاولة اغتصاب قدمته إحدى السيدات قبل عدة أسابيع.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن اللاعب توقف عند نقطة فحص الجوازات فور وصوله إلى المطار، إذ قامت الشرطة باعتقاله من أجل استجوابه.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيود القانونية المتعلقة بالتحقيقات في الجرائم الجنسية داخل المملكة المتحدة منعت الكشف عن هوية اللاعب قبل توجيه تهمة رسمية له.

كما كشفت شرطة إسكس لـ ESPN أن الرجل اعتقل للاشتباه بمحاولة اغتصاب شريكته السابقة، قبل أن يُفرج عنه بكفالة، إذ جاء البيان على النحو التالي: "تم اعتقال رجل للاشتباه بمحاولة اغتصاب، وتم إطلاق سراحه بكفالة حتى موعد في أواخر فبراير 2026"

ومن المقرر استمرار مدة الكفالة حتى أواخر فبراير 2026، وذلك لمنح المحققين الوقت لجمع الأدلة ومراجعة المعلومات المرتبطة بالبلاغ.

منتخب انجلترا الدوري الانجليزي انجلترا

