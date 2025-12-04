أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

أبدي إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين المشارك في بطولة كأس العرب 2025، عن رضاه بالتعادل أمام منتخب تونس في الجولة الثانية من البطولة.

وانتهت مباراة فلسطين وتونس التي أقيمت اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ليحصد كلا منهما نقطة ثمينة في المجموعة الأولي، ويصل الفدائيين للنقطة الرابعة في صدارة الترتيب.

وقال أبو جزر عقب مباراة تونس: "سعداء بالتعادل في الدقائق الأخيرة أمام تونس، وهو ما يؤكد على إصرار اللاعبين وعدم استسلامهم"

وواصل: "فرحة اللاعبين عقب التعادل ليست مبالغة، ولكنها جاءت بسبب سيناريو المباراة والتعادل الصعب في آخر الدقائق".

وأضاف أبو جزر: "تصلنا الكثير من الرسائل خلال البطولة خاصة بعد فوزنا على قطر، وهو ما يحملنا مسؤولية كبيرة لمواصلة تلك النتائج وإسعاد الشعب الفلسطيني".

واختتم المدير الفني لفلسطين: "وجود العديد من المحترفين في الدوري المصري ساهم بشكل كبير في الأداء القوي في ظل احتكاكهم مع الأندية الأفريقية واكتسابهم العديد من الخبرات".

