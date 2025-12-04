أهداف مباراة منتخب فلسطين وتونس في كأس العرب (فيديو)

أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

انتهت المباراة بين منتخب فلسطين وتونس بالتعادل الإيجابي في منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية.

و افتتح التسجيل لاعب منتخب تونس عمر العيوني في الدقيقة ال١٦ من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثاني لتونس اللاعب فراس شواط في الدقيقة الـ ٥١ من عمر المباراة.

بينما سجل منتخب فلسطين هدف اول بقدم اللاعب حامد حمدان في الدقيقة ال ٦١ من عمر المباراة ثم سجل الثاني والتعادل لمنتخب فلسطين اللاعب زيد قنبر في الدقيقة ال٨٥ من المباراة.

ونعرض خلال السطور التالية جدول الترتيب كالتالي:

ويتصدر منتخب فلسطين الترتيب برصيد ٤ نقاط بينما يحتل منتخب سوريا المركز الثاني برصيد ٤ نقاط ثم يحتل تونس المركز الثالث برصيد نقطة بينما يحتل منتخب قطر المركز الرابع بنقطة.









