أهداف مباراة منتخب فلسطين وتونس في كأس العرب (فيديو)
كتب : محمد الميموني
انتهت المباراة بين منتخب فلسطين وتونس بالتعادل الإيجابي في منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية.
و افتتح التسجيل لاعب منتخب تونس عمر العيوني في الدقيقة ال١٦ من عمر المباراة ثم سجل الهدف الثاني لتونس اللاعب فراس شواط في الدقيقة الـ ٥١ من عمر المباراة.
بينما سجل منتخب فلسطين هدف اول بقدم اللاعب حامد حمدان في الدقيقة ال ٦١ من عمر المباراة ثم سجل الثاني والتعادل لمنتخب فلسطين اللاعب زيد قنبر في الدقيقة ال٨٥ من المباراة.
ونعرض خلال السطور التالية جدول الترتيب كالتالي:
ويتصدر منتخب فلسطين الترتيب برصيد ٤ نقاط بينما يحتل منتخب سوريا المركز الثاني برصيد ٤ نقاط ثم يحتل تونس المركز الثالث برصيد نقطة بينما يحتل منتخب قطر المركز الرابع بنقطة.
نهاية المباراة بتعادل تاريخي لمنتخب فلسطين مع منتخب تونس.. شاهد لحظات الفرحة الكبيرة بعد صافرة اللقاء 🎥#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/myxo0zeEpS— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025
شاهد هذا التصدي الخرافي من رامي حماده لهدف محقق من منتخب تونس! 🧤💫#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/c41ruLMNhV— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025
مطالبات بركلة جزاء لمنتخب فلسطين في هذه اللقطة 🎥#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/nPYecS748Q— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025
بأسيست ومجهود كبير من محمد بن رمضان ✅— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025
منتخب تونس يعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق فراس شواط 🇹🇳⚽#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/XypXT0AR8Y
"تونس منتخب غير عادي.. موش نورمال" 🇹🇳✨— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 4, 2025
منتخب تونس يسجل هدف الأول في شباك منتخب فلسطين عن طريق عمور لعيوني ⚽#فلسطين_تونس#كأس_العرب pic.twitter.com/MBIVN8fk2X